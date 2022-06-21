Путин призвал ломать стереотипы для решения проблемы жилья

Санкции повлияли на строительство

Повышение доступности жилья - одно базовых ключевых направлений деятельности государства. Во вторник об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, посвящённого стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Президент призвал не терять темпов развития этих ключевых сфер. В частности, объем ввода нового жилья в этом году должен быть не ниже уровня рекордного прошлого года.

"Строительство и ЖКХ – мощные драйверы развития страны" - с этих слов президент начинает заседание Госсовета. На прямой связи министры и губернаторы. Конкретные проблемы и пути их решения.

"По такому показателю, как обеспеченность жильём граждан, мы, к сожалению, до сих пор отстаём от многих стран. В том числе наших соседей. Чтобы решить проблему жилья, нам нужны сотни миллионов, а в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья. Для каждой семьи квартира, дом - это не просто материальное благо, но и прочная основа для рождения и воспитания детей. Для счастливой, благополучной жизни. Недаром, еще наши предки говорили: "Хорошо тому, кто в своём дому", - отметил Путин.

В прошлом году строители сдали более 92-х миллионов квадратных метров жилья. Свыше четырех миллионов семей въехали в новые квартиры. Цель не сбавлять, а лишь наращивать темпы.

"Возможности у нас для этого все есть. У нас созданы заделы на этот год. По состоянию на 1 июня у нас пока неплохо идёт ситуация с вводом. Мы идём лучше, чем в прошлом году", - сказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"Нам нужно сейчас, и это очень важно изменить, сломать многие устоявшиеся стереотипы, которые мешают двигаться дальше. И как уже говорил, сохраняя ответственную макроэкономическую политику, создавать условия, чтобы больше вкладывать в реальные активы - в развитие. А стройка, жильё - это как раз и есть такой актив", - заявил Путин.

Санкции, безусловно, повлияли на строительство. Теперь цель - довести долю отечественных производителей на рынке стройматериалов до 95%.

"В этом как раз и кроются возможности для нашей экономики и структурных изменений, и качественного роста. Нужно использовать освобождающиеся ниши на внутреннем рынке, для того, чтобы заполнить эти ниши качественной отечественной продукцией", - отметил Путин.

На Петербургском экономическом форуме президент предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых. Решение правительство законодательно оформит в ближайшее время. Однако банки уже начали приём документов по сниженной ставке. За ближайшие полтора-два года в стране должны решить и проблему долгостроев. Убрать бюрократические барьеры. А еще согласовать между собой различные схемы территориального планирования.

"Часто получается, что люди покупают жильё, а потом часами добираются до работы или возят детей в школу в другой район города. Не имеют возможности устроить малышей в близлежащий детски сад, например. Вроде квартиру купили, купили хорошую. Но сразу же столкнулись с другими проблемами. Конечно, нужно стремиться, чтобы избегать подобного рода вещей", - заявил Путин.

В современных условиях, когда в одном районе могут проживать десятки тысяч человек, важно создавать не только социальную инфраструктуру, но и рабочие места, отмечает Сергей Собянин. По оценке мэра, до 15 % территории столицы занимают бывшие промзоны, на которых можно было бы построить до 40 миллионов квадратных метров жилья.

"В своё время вы подержали программу реновации по Москве. Мы бы на сегодняшний день имели бы сотни тысяч квадратных метров аварийного жилья, если бы не эта программа. Мы загодя планируем вывод аварийного жилья. Создаём градостроительную документацию, комплексную застройку. Это происходит гораздо комфортнее для жителей и для градостроительного развития", - сообщил Собянин.

"Сергей Семёнович, у вас сегодня день рождения! Мы вас все поздравляем. Вы свой день рождения проводите на рабочем месте. Хочу пожелать, чтобы всё у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Поздравляю вас с днем рождения, и все коллеги, уверен, присоединяются к этому", - сказал Путин.

Проблему обманутых дольщиков практически полностью решили за счёт так называемых эскроу-счетов. Деньги теперь лежат в банке и передаются застройщику только когда дом сдают в эксплуатацию. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил немного ускорить процесс и давать доступ к средствам, когда на руках положительное решение Госстройнадзора.

"Здесь очень важно сохранить принцип: у людей не забирают деньги строители, пока не выдали квартиру. Я бы очень просила это подержать", - отметила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

К мнению главы ЦБ президент призвал прислушаться. Не менее важный вопрос - модернизация ЖКХ. Свыше 40% коммунальных сетей в стране изношены.

"Мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока все это хозяйство висит на старой обветшавшей инфраструктуре. Можно по-разному расставлять стулья, принимать разные решения, но, если трубы гнилые, ничего принципиально не изменится. Я убежден, масштабное обновление сетей, другой инфраструктуры — это действительно ключ к решению системных проблем ЖКХ и обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов. Вот почему, как вы знаете, предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ", - сообщил Путин.

Она станет частью стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. На этот же срок Владимир Путин предложил продлить действие нацпроекта "Жильё и городская среда". Ведь как в завершении заседания отметил президент, важно чётко понимать, что будет дальше.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"