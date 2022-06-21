Как сейчас выглядит Мариуполь

В городе налаживается жизнь

Последние данные о ходе специальной военной операции. Российская армия продолжает уничтожать инфраструктуру ВСУ. Высокоточными ракетами "Оникс" нанесен удар по ангарам с беспилотниками "Байрактар" под Одессой. Как заявили в нашем Минобороны, это ответ на украинскую диверсию в отношении газодобывающих платформ в Черном море. Кроме того, пресечена очередная попытка киевского режима захватить остров Змеиный. А в освобожденных от националистов городах Донбасса постепенно налаживают мирную жизнь.

Мариуполь приходит в себя. Во дворах чисто, открылись магазины. Волонтеры развозят продукты по дворам. Раньше, говорят, приходилось доставлять и воду. Постепенно налаживают водоснабжение, есть электричество.

Продуктовый набор весит 10 кило. Его хватает для четырех человек на неделю. Здесь все самое необходимое. Есть мука, макароны, крупы и, конечно же, консервы.

Пока в городе есть сложности со связью и доступом к новостям. И вот новости от нашего Минобороны. Сегодня российские военные пресекли очередную безуспешную попытку киевского режима захватить остров Змеиный. План предполагал массированные воздушные и артиллерийские удары с последующей высадкой десанта.

Удары высокоточным оружием российская армия наносит и по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Вот и на этот раз цель поражена ракетным комплексом "Искандер".

"Ракетный комплекс "Искандер" оперативен, мобилен, быстр и точен. Для ПВО противника наши ракеты остаются незамеченными. На самоходных пусковых установках стоят самые новые образцы маскировки, поэтому для беспилотных летательных аппаратов, а также спутников мы остаемся незамеченными", - сообщил начальник расчета.

Одним из ударов уничтожены машины подвоза боеприпасов 59 бригады ВСУ в районе Зеленого Гая в Николаевской области. Российские ракетные комплексы и ствольная артиллерия обеспечивают огневую поддержку наступления союзных войск на Северодонецком и Лисичанском направлениях. Это позволяет не только нанести урон технике и живой силе нацистов, но и психологически деморализовать противника.

Под прицелом российских ракет — иностранное оружие, поставленное Украине. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения американских гаубиц М777, или "три топора", как называют их военные. Такая контрбатарейная борьба особенно важна на донецком направлении — нацисты продолжают обстреливать жилые кварталы города. Сегодня снаряды падали в Киевском районе и Торезе. Впрочем, после двух дней мощного подавления артиллерии ВСУ, в том числе и с привлечением российских штурмовиков Су-25, активность нацистов заметно снизилась.

Денис Большаков, "ТВ Центр".

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