В Эрмитаже показали произведения, изготовленные Петром I

Теперь выставка, посвященная первому российскому императору, в Зимнем дворце будет постоянной

Табакерка с вращающейся крышкой, кубок из карельской берёзы - в Эрмитаже представили произведения, которые собственноручно изготовил Петр Великий, а также инструменты, которыми пользовался монарх. Экспонаты хранились в музейных фондах и лишь изредка появлялись перед широкой публикой.

Эту деревянную табакерку император Пётр Первый смастерил своими руками - в подарок придворному. Удивительная вещь, говорят искусствоведы: сейчас таких не делают.

В новых залах Петровской галереи Государственного Эрмитажа представлены так называемые мемориальные предметы. Те, к которым Пётр Первый имел непосредственное отношение. Токарные станки из его мастерских - за каждым Пётр работал лично. Эти тарелки и кубок вырезаны из дерева собственноручно императором. Он любил повторять: из своей посуды и еда вкуснее. Современные мастера утверждали - он был непревзойденным искусником почти во всех ремеслах, за которые брался. Даже церковное паникадило сумел изготовить.

Первые залы Петровской галереи были открыты в начале января. Здесь представлены предметы, принадлежавшие императору. Его камзолы, подношения, собрания различных инструментов - из тех профессий, которые хотел постичь государь.

Например, коллекция стоматологических инструментов, принадлежавшая Петру Первому. Известно, что он, рьяно обучаясь зубоврачебному ремеслу, без сожаления рвал зубы своим приближенным. Кстати, даже здоровые.

Все предметы, связанные с Петром Первым, считались родовыми реликвиями семьи Романовых и столетиями передавались из поколения в поколение. После революции они хранились в музейных фондах, но на выставках появлялись редко - не было специального оборудования, позволявшего долго держать бесценные вещи в открытом виде без вреда для них. В год 350-летия Петра Первого в Государственном Эрмитаже завершается работа над созданием постоянной экспозиции.

"Вся эта экспозиция - это про то, как сохранялась память. Это материалы культа Зандама и вот сохранение образа Петра, который до нас дошел. Он разный в разное время, но мы этим всем сохраняем тот образ, который так у нас традиционен. Много замечательных вещей, смены эпох, железная коробочка, которую кладут под голову и в ней хранят деньги и Аусбургский хороший такой шкаф, который тоже для того, чтобы хранить деньги", - рассказал Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В Петровской Галерее самые хрупкие предметы помещены в специальные вакуумные беспылевые витрины с безбликовыми противоударными стеклами. Так они могут десятилетиями бережно храниться по всем правилам и при этом быть на виду у публики.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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