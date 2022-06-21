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"Нас просто съедят": Медведев призвал госкомпании усилить меры безопасности

19:16
  • вторник
  • 21 июня 2022

Надо работать быстро и слаженно

Вопрос технологической безопасности стоит остро. В нынешних условиях органам власти и госкомпаниям надо работать в этом направлении быстро и слаженно, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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"Всем заинтересованным органам власти, всем структурам государственным, всем государственным компаниям сейчас нужно действовать максимально быстро и слаженно, поверх ведомственных барьеров, что называется, иначе нас просто съедят", - сказал Медведев.

Зампред Совбеза выступил на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры. Медведев подчеркнул, что Россия в обозримом будущем не сможет закупать у недружественных стран наиболее важные компоненты для продукции своей IT-отрасли. Страна может рассчитывать только на свои силы, на собственный интеллект и возможности, приводит его слова РИА Новости.

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