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Вашингтон запаниковал из-за присутствия России в Никарагуа

19:39
  • вторник
  • 21 июня 2022

США обеспокоены российской стратегией в Латинской Америке

Согласие Никарагуа принять на своей территории российские войска может стать примером для других стран, недружественных США. Стратегия Москвы в Центральной и Латинской Америке вызывает серьезную обеспокоенность и даже панику в Вашингтоне, заявила бывшая сотрудница администрации Трампа Кэтлин Макфарланд.

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"Эта история показывает, что в Южной Америке есть страна, готовая разрешить иностранным войскам тренироваться на ее территории. Как насчет Китая? Ирана? Других стран, которые представляют угрозу для США?", - рассуждает Макфарланд в интервью Fox Business.

Как сообщалось, президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных в гуманитарных целях. Россия получила разрешение на присутствие как наземных войск, так и кораблей и авиации наряду с Венесуэлой, Гондурасом, Гватемалой, Кубой, Доминиканской Республикой, Мексикой, Сальвадором и США.

Макфарланд считает, что Вашингтон сам виноват в таком положении дел. Она напомнила, что около 10 лет назад экс-госсекретарь США Джон Керри объявил, что доктрина Монро больше не действует. Эта доктрина подразумевала "Америку для американцев" - провозглашался принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга.

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