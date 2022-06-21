По предварительным данным, пилот погиб

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот самолета погиб.

"Самолет разбился в Чертовском районе. Находившийся на борту пилот, по предварительной информации, погиб", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. По его словам, при ударе о землю самолет загорелся.

Предполагают, что причиной катастрофы стала ошибка пилота, который зацепил линию электропередачи. На месте происшествия работают экстренные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"