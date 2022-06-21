ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Су-25 потерпел крушение в Ростовской области

19:59
  • вторник
  • 21 июня 2022

По предварительным данным, пилот погиб

Штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот самолета погиб.

В Белгородской области потерпел крушение Су-25
Минобороны опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС России

"Самолет разбился в Чертовском районе. Находившийся на борту пилот, по предварительной информации, погиб", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах. По его словам, при ударе о землю самолет загорелся.

Предполагают, что причиной катастрофы стала ошибка пилота, который зацепил линию электропередачи. На месте происшествия работают экстренные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Су-25
Су-25
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.