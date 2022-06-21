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Сдавшиеся в плен военные ВСУ попросили российские паспорта

20:27
  • вторник
  • 21 июня 2022

Гражданство России они рассматривают как гарантию безопасности

Военные ВСУ, сдавшиеся в плен, просят предоставить им гражданство России. Они опасаются за свою жизнь и рассматривают получение российского паспорта как гарантию безопасности, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области. Кирилл Стремоусов напомнил, что удовлетворить просьбу пленных может только административный центр.

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"Еще раз подчеркнем тот факт, что пленные не готовы сегодня возвращаться на Украину, в которой всеобщий страх, ненависть и зло, доминирующие в этом обществе", сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия-24".

Глава ВГА ранее сообщил, что желающих получить российский паспорт в Херсонской области насчитываются сотни тысяч. Десятки тысяч жителей региона уже подали заявки на получение гражданства России.

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