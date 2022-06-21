ФАС проверяет обоснованность повышения тарифов Tele2

Стоимость резко подскочила

Клиенты мобильного оператора Tele2 сообщают о резком повышении тарифов. Проверкой жалоб занялись Федеральная антимонопольная служба и Минцифры.

"Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню", - говорится в сообщении министерства.

21 июня абоненты мобильного оператора Tele2 получили смс-сообщения об увеличении стоимости безлимитных тарифов более чем в полтора раза. В соцсетях появились жалобы клиентов.

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