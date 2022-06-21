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Кирби "потрясли" слова Пескова о возможности смертной казни для наемников

21:23
  • вторник
  • 21 июня 2022

Белый дом призвал граждан США не ездить на Украину

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможности смертной казни для американских наемников "потрясло" сотрудников администрации Байдена. Белый дом призывает граждан не ездить на Украину, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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"Мы видели комментарии Пескова по этому поводу. Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине", - сказал Кирби на брифинге.

Представитель Совета нацбезопасности напомнил также о гибели еще одного американца на Украине. В связи с этим он призвал сограждан избегать поездок в эту страну – по словам Кирби, для желающих помочь Украине есть много других способов, передает "Интерфакс".

Дмитрий Песков ранее заявил, что на воюющих на Украине наемников не распространяется действие Женевской конвенции. Представитель Кремля не исключил, что в отношении взятых в плен российскими войсками граждан Соединенных Штатов могут применить смертную казнь. Позже госдеп США подтвердил гибель второго американского наемника на Украине -  53-летнего Стивена Забельски.

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