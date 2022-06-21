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ВСУ разместили артиллерию и РСЗО в медучреждениях Одессы

21:52
  • вторник
  • 21 июня 2022

Пациентов выгнали на улицу

Украинские националисты продолжают использовать медицинские учреждения, обустраивая в них огневые точки и казармы. Бронетехника и артиллерия размещены в больницах и поликлиниках Одессы, Авдеевки и Славянска, сообщил начальник Национального центра управления обороной Росси Михаил Мизинцев.

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"В городской поликлинике Одессы №29 дислоцированы подразделения территориальной обороны, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения", - сказал генерал.

Огневые и снайперские точки оборудованы в центральной городской больнице Авдеевки. Подходы к учреждению заминированы. В Славянске на территориях психоневрологического интерната и санэпидстанции боевики оборудовали казармы, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО. При этом местных жителей из близлежащих домов не эвакуировали, используя как живой щит, приводит слова Мизинцева ТАСС.

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