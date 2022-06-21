ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Чистый фейк": Песков оценил сообщения о массовой мобилизации в России

22:20
  • вторник
  • 21 июня 2022

Информация появилась в британских СМИ

Сообщения британских СМИ о готовящейся в России массовой мобилизации не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию фейком.

Песков назвал вопрос объединения России и Южной Осетии казусом
Кирби "потрясли" слова Пескова о возможности смертной казни для наемников

"Это чистые фейки", - ответил представитель Кремля на просьбу "Интерфакса" прокомментировать эти сообщения.

Информация о том, что российские власти готовятся официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране, появлялась в западных СМИ неоднократно. В начале мая опровергать подобные сообщения пришлось спикеру Госдумы Вячеславу Володину.  А на днях Песков назвал лживыми вбросами зарубежные публикации о том, что президент России Владимир Путин якобы намерен объявить о мобилизации во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Выдача формы призывникам
Выдача формы призывникам
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.