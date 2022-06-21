"Чистый фейк": Песков оценил сообщения о массовой мобилизации в России

Информация появилась в британских СМИ

Сообщения британских СМИ о готовящейся в России массовой мобилизации не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию фейком.

"Это чистые фейки", - ответил представитель Кремля на просьбу "Интерфакса" прокомментировать эти сообщения.

Информация о том, что российские власти готовятся официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране, появлялась в западных СМИ неоднократно. В начале мая опровергать подобные сообщения пришлось спикеру Госдумы Вячеславу Володину. А на днях Песков назвал лживыми вбросами зарубежные публикации о том, что президент России Владимир Путин якобы намерен объявить о мобилизации во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня.

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