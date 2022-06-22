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Экономист Пикин назвал ежедневные потери ЕС из-за переплаты за энергоресурсы

08:58
  • среда
  • 22 июня 2022

Европа платит высокую цену за антироссийские санкции

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили энергетический кризис в Европе. Спасёт ли европейских потребителей возвращение к использованию угля? Как могут вырасти цены на него? Долго ли продержится топливная отрасль ЕС в условиях антироссийских ограничений? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Вместо восьми миллиардов долларов, которые Европа платила России, будут платить 20. Каждый день в ЕС теряют полтора миллиарда долларов на переплате за энергоресурсы. Поэтому плюс 20 или 30 уже в этой картине не имеет значения", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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