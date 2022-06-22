В Германии небинарный пассажир поезда получил компенсацию

Рене Райн Хорнштейн не смог купить билет из-за вопроса про пол

Небинарные персоны и прочие неопределившиеся получили сигнал. Трясите деньги с тех, кто не угадал вашу половую принадлежность. Немецкий портал ZDF сообщил о новой победе в мире бескрайней толерантности. Железным дорогам Германии запретили спрашивать пассажиров, кто они, мужчины или женщины. Вопиющий случай произошел с неким Рене Райн Хорнштейном, который испытал унижение и боль, когда решил заказать билет, а его в лоб и спросили: вы Фрау или Херр? М или Ж?

"Это плохо, это причиняет боль и является нарушением прав человека", - говорит Рене Райн Хорнштейн.

И вот этот Хорнштейн не смог даже купить билет. Он вовсе не хитрый проныра, это так называемый небинарный человек. А боль небинарного человека, который не смог прокатиться на поезде, дорогого стоит. Подключились юристы, Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне присудил обиженному 1000 евро в качестве компенсации. А немецким железным дорогам запретили задавать глупые вопросы про херр и фрау. Интересно, как этот персонаж в общественных местах в туалет ходит, если выбор между М и Ж ему причиняет такую боль?

По поводу туалетов: Соединенные Штаты тут впереди планеты всей. Так, в штате Теннеси ЛГБТ-организация "Кампания за права человека" подала иск от имени двух детей-трансгендеров, которым было запрещено использовать школьный санузел, соответствующий их гендерному самоопределению.

В штате Виргиния забота о правах учащихся дошла до того, что мальчика в юбке, который объявил себя девочкой, стали пускать в женский туалет. Парень был не промах, поймали на сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. Родители чуть школу не разнесли.

Консервативный политический обозреватель Мэтт Уолш на собрании школьного совета заявил: "Навязывая учащимся эту гнусную чушь до такой степени, вы вынуждаете девочек делить раздевалки с мальчиками, вы лишаете детей безопасности и уединения, а также чего-то более фундаментального, что является правдой. Если образование не основано на истине, тогда это ничего не стоит. Хуже того, это яд. Вы яд. Вы хищники".

Быть трансгендером или неопределившимся - крайне выгодное занятие. Мужчины состязаются с женщинами на беговой дорожке, в бассейне и побеждают вполне естественно. Ставят рекорды, заходят в женскую раздевалку как к себе домой, потому что трансгендеры. Просто они чувствуют так. У нас, где все проще, за такие чувства возле женской раздевалки, быстро помогают определиться – М ты или Ж. А вот когда тебе деньги платят за то, что не можешь решить, фрау ты или херр, у тебя в действительности всё не так, как на самом деле.

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