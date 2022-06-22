Канада ищет пути поставок Германии оборудования для "Северного потока"

Берлин и Оттава ведут переговоры

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил в разговоре с агентством Bloomberg, что канадские власти ведут переговоры с правительством Германии по поводу возможности доставки оборудования для газопровода "Северный поток".

Компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде. Оттава ввела санкции против "Газпрома", так что теперь Siemens не может забрать отремонтированные двигатели.

"Целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников, так что мы очень заняты этой проблемой", - уточнил Уилкинсон.

Официально ФРГ и Канада начали переговоры по данной теме еще на прошлой неделе.

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