Канада ищет пути поставок Германии оборудования для "Северного потока"

Берлин и Оттава ведут переговоры
Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил в разговоре с агентством Bloomberg, что канадские власти ведут переговоры с правительством Германии по поводу возможности доставки оборудования для газопровода "Северный поток".
Компания Siemens проводит ремонт двигателей только на заводе в Канаде. Оттава ввела санкции против "Газпрома", так что теперь Siemens не может забрать отремонтированные двигатели.
"Целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников, так что мы очень заняты этой проблемой", - уточнил Уилкинсон.
Официально ФРГ и Канада начали переговоры по данной теме еще на прошлой неделе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"