Байден предсказал "игру на выживание" между Россией и Европой

Ни одна из сторон не намерена уступать

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал прогноз по поводу развития конфликта на Украине.

"Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание - что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа", - сказал глава Белого дома (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что не боится "трещин" в подходах Запада к происходящему.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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