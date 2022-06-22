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Байден предсказал "игру на выживание" между Россией и Европой

07:41
  • среда
  • 22 июня 2022

Ни одна из сторон не намерена уступать

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал прогноз по поводу развития конфликта на Украине.

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"Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание - что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа", - сказал глава Белого дома (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что не боится "трещин" в подходах Запада к происходящему.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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