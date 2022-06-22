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Дуров назвал главную "прелесть" платной подписки в Telegram

07:41
  • среда
  • 22 июня 2022

Telegram Premium уже запущена

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал у себя в канале о появившейся в сервисе платной подписке.

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"Прелесть Telegram Premium заключается в том, что если всего 2,5-3% наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы исключительно за счет пользователей", - написал предприниматель.

Прежде стало известно, что в платную подписку входят, в частности, загрузка файлов до 4 ГБ, отключение рекламы и уникальные стикеры.

Ранее Дуров отмечал, что введение платной подписки - это необходимость ввиду больших расходов на сервер и трафик.

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