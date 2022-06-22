"Ее быть не должно": власти Запорожской области о границе с Россией

На Украине в зависимости от региона у 73-85% жителей есть родственники в России

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в разговоре с РИА "Новости", что для региона граница с Россией - "хуже, чем Берлинская стена для немцев".

"На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. Соответственно, этой границы не должно быть", - уточнил собеседник агентства.

Он также напомнил, что в свое время немцы просто разрушили Берлинскую стену.

"Мы ничем не хуже немцев. Южные регионы Украины - это исторически русские земли. Мы - русские люди", - подчеркнул Рогов.

Как добавил представитель администрации, активный спрос среди жителей региона на получение паспорта России показательнее всякого референдума.

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