Россиянина признали лучшим вратарем в НХЛ

Его команда дошла до финала конференции в Кубке Стэнли

Национальная хоккейная лига объявила лучшего голкипера по итогам минувшего регулярного сезона - им стал российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин.

26-летний вратарь провел в сезоне 53 матча (шесть из них - без пропущенных шайб), в которых команда одержала 36 побед. Его процент отраженных бросков составил 93,5.

За океан Шестеркин перебрался в сезоне-2019/20. Прежде он выступал за петербургский СКА и московский "Спартак".

"Рейнджерс" заняли в регулярном чемпионате четвертое место в Восточной конференции, а в плей-офф дошли до финала Востока, где уступили действующим чемпионам НХЛ "Тампе-Бэй Лайтнинг".

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