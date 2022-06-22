Politico: Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч

Это вызвало недоумение Вильнюса, утверждают источники

Канцлер Германии Олаф Шольц "оконфузился", отправив в Литву 50 военнослужащих вместо обещанных тысяч немецких военных. Такое мнение в статье для журнала Politico высказал обозреватель Мэтью Карничниг.

Журналист отметил, что решение главы немецкого правительства вызвало недоумение в Вильнюсе, хотя "Шольц попытался показать принимающей стороне свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики".

Канцлер ФРГ ранее утверждал, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву "надежной боевой бригады", подразумевая размещение нескольких тысяч военнослужащих. Однако впоследствии помощники Шольца опровергли его заявление, уточнив, что Германия перебросит в Литву лишь штаб подразделения, в то время как большая часть войск останется в ФРГ.

Литва при этом неоднократно подчеркивала заинтересованность в усилении расширенного передового присутствия НАТО — с уровня батальонов до уровня бригад.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Германия взяла курс на ускоренную ремилитаризацию страны. Россия следит за перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ: из истории известно, чем это заканчивается.

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