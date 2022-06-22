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Посольство России в США не получало обращений по поводу наемников

08:38
  • среда
  • 22 июня 2022

Об этом рассказали российские дипломаты

В российское посольство в Соединенных Штатах не поступало обращений относительно задержанных на Украине американских наемников. Об этом в среду, 22 июня, рассказал посол России Анатолий Антонов.
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Этот комментарий последовал за заявлением главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. По его словам, Вашингтон поддерживает "контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине".

Однако Антонов заявил, что не подтверждает получение такого обращения со стороны американцев, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двое американских наемников, задержанных на Украине, должны ответить за свои преступления — они обстреливали российских военнослужащих и угрожали их жизни.

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