Посольство России в США не получало обращений по поводу наемников

Об этом рассказали российские дипломаты

В российское посольство в Соединенных Штатах не поступало обращений относительно задержанных на Украине американских наемников. Об этом в среду, 22 июня, рассказал посол России Анатолий Антонов.

Этот комментарий последовал за заявлением главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. По его словам, Вашингтон поддерживает "контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине".

Однако Антонов заявил, что не подтверждает получение такого обращения со стороны американцев, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что двое американских наемников, задержанных на Украине, должны ответить за свои преступления — они обстреливали российских военнослужащих и угрожали их жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"