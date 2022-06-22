США обеспечат украинских полицейских оружием

Об этом говорится в тендерной документации Госдепартамента

Американские власти планируют обеспечить украинских полицейских и пограничников высокоточным огнестрельным оружием, а также боеприпасами. Об этом свидетельствуют документы на тендер, который организует Госдепартамент США.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что это решение принято "в связи с острой и безотлагательной необходимостью обеспечения безопасности и стабильности на Украине".

Получить от Вашингтона специализированное высокоточное огнестрельное оружие, принадлежности к нему, а также боеприпасы могут Национальная полиция и Государственная пограничная служба Украины. В частности, планируется передать 30 винтовок калибра .338 Lapua Magnum, прицелы, патроны и другие составляющие.

Предполагается, что оружие передаст компания Goldbelt Security, а стоимость закупки оценивается в 695 тысяч долларов, сообщает RT.

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Киев получит артиллерию, системы береговой защиты, боеприпасы для артиллерии и РСЗО. Еще 225 млн долларов пойдут на гуманитарную помощь населению Украины.

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