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В Госдуме предложили создать курортную программу для участников спецоперации

09:16
  • среда
  • 22 июня 2022

Обеспечивать участников спецоперации путевками предлагают бесплатно

Участникам специальной военной операции России по защите республик Донбасса нужно выделять бесплатные туристические путевки на курорты России либо дружественных и союзных государств. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
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Парламентарий обратился в Ростуризм и Минздрав с предложением создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине. Милонов отметил, что многие из привлеченных к спецоперации — военные, волонтеры, журналисты, государственные служащие — нуждаются в отдыхе и восстановлении.

Создать такую службу Милонов предлагает после завершения активных действий в рамках спецоперации, а пока выступает за то, чтобы "рассмотреть идею о заблаговременной разработке и создании в нашей стране специализированной санаторно-курортной программы для участников военных действий".

Такая программа могла бы быть нацелена на профилактику последствий участия в боевых действиях, а также на восстановление физического здоровья и сил участников СВО, цитирует депутата RT.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, согласно которым участники спецоперации по защите республик Донбасса признаны ветеранами боевых действий и могут получить дополнительную социальную поддержку.

В марте в Госдуме предлагали ввести еще одну льготу для участников спецоперации — увеличить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тысяч рублей.

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