В Госдуме предложили создать курортную программу для участников спецоперации

Обеспечивать участников спецоперации путевками предлагают бесплатно

Участникам специальной военной операции России по защите республик Донбасса нужно выделять бесплатные туристические путевки на курорты России либо дружественных и союзных государств. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Парламентарий обратился в Ростуризм и Минздрав с предложением создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине. Милонов отметил, что многие из привлеченных к спецоперации — военные, волонтеры, журналисты, государственные служащие — нуждаются в отдыхе и восстановлении.

Создать такую службу Милонов предлагает после завершения активных действий в рамках спецоперации, а пока выступает за то, чтобы "рассмотреть идею о заблаговременной разработке и создании в нашей стране специализированной санаторно-курортной программы для участников военных действий".

Такая программа могла бы быть нацелена на профилактику последствий участия в боевых действиях, а также на восстановление физического здоровья и сил участников СВО, цитирует депутата RT.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, согласно которым участники спецоперации по защите республик Донбасса признаны ветеранами боевых действий и могут получить дополнительную социальную поддержку.

В марте в Госдуме предлагали ввести еще одну льготу для участников спецоперации — увеличить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тысяч рублей.

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