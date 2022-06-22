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Архив Минобороны: гитлеровцы планировали вывозить хлеб из СССР в Европу

08:55
  • среда
  • 22 июня 2022

Нацисты размещали оружие в храмах

К 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны на сайте Минобороны России опубликовали уникальные архивные документы. В них раскрываются подлые планы нацистской Германии, где очевидны параллели с нынешней ситуацией на Украине. Готовившееся нападение на СССР было подробно расписано в плане "Барбароса".

Кроме прочего, там есть четкие инструкции для гитлеровцев о том, как действовать на оккупированных территориях. К примеру, упоминается вывоз продуктов с Украины. Были у немцев виды и на продовольственные запасы России, которыми собирались кормить голодавших в то время жителей северной и западной Европы.

Как и сейчас, тогда на Украине планировалось внедрить внешнее управление и сделать местное население людьми второго сорта. Также нацисты, как и их сегодняшние последователи на Украине, размещали в храмах оружие и боеприпасы, чтобы в случае их уничтожения, настроить верующих жителей против советской армии.
 

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