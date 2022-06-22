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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:32
  • среда
  • 22 июня 2022

В ходе спецоперации отличились Валерий Оськин и Андрей Никулин

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных. Экипаж ефрейтора Валерия Оськина, двигаясь на БМП во главе колонны российской военной техники, обнаружил группу националистов. Не снижая скорости машины, Валерий открыл огонь и уничтожил боевиков. Благодаря действиям ефрейтора Оськина наша колонна продолжила движение вглубь обороны противника, потерь с российской стороны допущено не было.

Расчет пусковой установки под руководством старшего лейтенанта Андрея Никулина в ходе поддержки наступления уничтожил 4 вертолета и 12 украинских радикалов. А также лишил противника больших объемов резервов, ударив крылатой ракетой по ангару, в котором хранилось оружие и боеприпасы.

Сержант Максим Репко, обнаружив вместе со своими подчиненными группу националистов, принял решение навязать противнику бой. Несмотря на превосходящие силы радикалов, группа была полностью уничтожена. Российские военные потерь не понесли, не пострадала и наша техника.

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