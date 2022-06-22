В России отмечают День памяти и скорби

Ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война

Сегодня в нашей стране - День памяти и скорби. Ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война - одна из самых кровопролитных в истории человечества.

По всей России чтят героев, оказавших упорное сопротивление немецко-фашистским захватчикам, вероломно напавшим на Советский Союз. На площадях многих городов горят свечи - 1418 штук по числу дней войны. А в 4 утра началась вахта памяти.

Во Владивостоке на Корабельной набережной состоялось торжественное шествие, в котором приняли участие жители разных возрастов и профессий. Студенты, военные, пенсионеры прошли к мемориалу "Боевая слава тихоокеанского флота" и возложили цветы.

В главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье бортом военного ведомства в переносной лампаде доставили частицу Вечного огня из Бреста.

В Москве появилась "Линия памяти" - свечи зажгли на Крымской набережной. Акцию проводят уже в восьмой раз, и с каждым годом в ней принимают участие все больше людей.

И впервые за последние годы надпись "Помним" появилась в освобожденном от националистов Мариуполе. Волонтеры зажгли 10 тысяч свечей в память о красноармейцах, погибших в Великую Отечественную.

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