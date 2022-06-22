В США при посадке загорелся самолет

Есть пострадавшие

В международном аэропорту Майами во время посадки загорелся пассажирский самолет MD-82, передает агентство Associated Press.

Уточняется, что у лайнера сломалась передняя стойка шасси, произошла утечка топлива.

На борту находились 126 человек. Их всех эвакуировали. Пострадавших госпитализировали, остальных пассажиров доставили автобусами к терминалу.

Возгорание было взято под контроль, его последствия устраняются. В среду начнется расследование причин ЧП.

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