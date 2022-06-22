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Ирландия заморозила связанные с Россией активы на 1,72 млрд евро

09:43
  • среда
  • 22 июня 2022

Эти действия предприняты в рамках реализации санкций

Власти Ирландии заморозили активы российских частных лиц и организаций на общую сумму 1,72 млрд евро в рамках рестрикций, введенных в отношении России. Об этом рассказали в ирландском министерстве иностранных дел.
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Центральный банк Ирландии напомнил деловым и профессиональным организациям страны о необходимости соблюдения запретов, принятых на уровне Евросоюза в отношении России.

Такие напоминания были направлены в Юридическое общество Ирландии, Адвокатскую коллегию, торговые палаты, счетные ведомства ирландского конгресса профсоюзов, другие деловые организации, пишет The Irish Times.

В США между тем не могут прийти к единому мнению по вопросу необходимости конфискации замороженных российских активов, рассказали осведомленные источники. В стране по-прежнему изучают возможность такой конфискации, но ряд высокопоставленных чиновников полагают, что это подорвет доверие к США как к надежной стране для инвестиций и хранения активов.

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