КНР вывела на орбиту спутник для слежения за космической средой

Запуск провели с космодрома Цзюцюань
Китай успешно вывел на околоземную орбиту экспериментальный спутник "Тяньсин-1", передает в среду утром "Интерфакс" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Запуск провели с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР.
Спутник вывела на орбиту ракета "Куайчжоу-1А". Аппарат будет использоваться в том числе для слежения за космической средой.
"Куайчжоу-1А" разработало дочернее предприятие Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Этот запуск стал для ракет этой серии 15-м.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"