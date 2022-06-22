КНР вывела на орбиту спутник для слежения за космической средой

Запуск провели с космодрома Цзюцюань

Китай успешно вывел на околоземную орбиту экспериментальный спутник "Тяньсин-1", передает в среду утром "Интерфакс" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Запуск провели с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР.

Спутник вывела на орбиту ракета "Куайчжоу-1А". Аппарат будет использоваться в том числе для слежения за космической средой.

"Куайчжоу-1А" разработало дочернее предприятие Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Этот запуск стал для ракет этой серии 15-м.

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