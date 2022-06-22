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Погода в Москве отстала от климатического графика

09:58
  • среда
  • 22 июня 2022

Жителей столицы ждет незначительное потепление

В столичном регионе погода пока отстает от средних многолетних значений данного периода. Об этом в среду, 22 июня, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Теплая погода вернется в Москву в выходные

Синоптик отметила, что в среду жителям Москвы и Подмосковья обещают 18-23 градуса тепла. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление немного повысится и к вечеру составит 741 мм ртутного столба.

При этом в первой половине дня будет преобладать облачная погода, местами не исключены небольшие кратковременные дожди. Однако в послеполуденные часы в разрывах облаков начнет показываться солнце, цитирует эксперта ТАСС.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова рассказала, что погода в столичном регионе в конце рабочей недели, начавшейся 20 июня, даст старт долгожданным  жарким и солнечным выходным дням. К пятнице, 24 июня, облака рассеются, а столбики термометров пойдут в рост.

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