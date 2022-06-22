Ограничения на полеты в южные аэропорты вновь продлены

Запрет касается 11-ти аэропортов

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге и в центральной части России. Новый срок действия мер - 30 июня.

Касаются ограничения 11 аэропортов страны. Среди них - Краснодар, Симферополь, Анапа и Геленджик. Запрет был введен для обеспечения безопасности перевозок.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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