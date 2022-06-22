Собянин рассказал о десяти новых станциях МЦД

Три уже принимают пассажиров

Сергей Собянин рассказал о ходе строительных работ на 10 станциях Московских центральных диаметров, которые планируется открыть в 2022 году. Новая запись появилась в блоге на персональном сайте мэра.

Из 10 станций три будут совершенно новыми, а семь – после реконструкции. Три станции уже принимают пассажиров, сообщил Собянин. Это "Минская", "Толстопальцево" и "Печатники".

"Десять новых станций станут еще одним важным шагом на пути реализации одного из крупнейших транспортных проектов в России – Московских центральных диаметров", - написал Собянин.

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