Опрос показал, сколько россиян занимаются самолечением

Больше половины респондентов ищут рецепты в интернете

Как показало совместное исследование "АльфаСтрахования" и компании "Инвитро", на которое ссылается РИА "Новости", больше половины жителей России занимаются самолечением.

"Большинство россиян, 62,8%, в случае недомогания используют информацию из интернета и занимаются самолечением", - говорится в материалах.

Как отметили эксперты, такой подход может быть оправдан, если человек сталкивается с симптомами не впервые и может распознать их самостоятельно.

Респонденты выделили четыре основные причины отказа от обращения к врачам. У 53,5% нет времени, 27,7% в принципе не доверяют медикам.

Вместе с тем 14,5% опрошенных заявили, что при легком недомогании смысла обращаться за помощью нет. 4,2% же указали, что боятся врачей.

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