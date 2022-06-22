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Территории у посольства США в Москве присвоили название "Площадь ДНР"

09:46
  • среда
  • 22 июня 2022

Название выбрали жители Москвы

Территория в районе посольства США в Москве получила наименование "Площадь Донецкой Народной Республики". Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы постановляет: присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование - площадь Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэра.

Сам комплекс зданий посольства США получил новый адрес - площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9.

Название для безымянной территории выбрали жители Москвы на портале "Активный гражданин". За вариант-победитель проголосовали около 45 процентов из 278684 участников.

Кроме того, ранее в Московской городской думе поддержали позицию жителей столицы назвать территорию у посольства Германии в честь ЛНР – "Площадью Луганской Народной Республики".

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