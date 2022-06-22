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День города в Москве отпразднуют 10 и 11 сентября

10:05
  • среда
  • 22 июня 2022

Формат праздничных мероприятий будет определен позднее

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о праздновании Дня города в 2022 году.

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"В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября", - написал градоначальник в Telegram.

Он уточнил при этом, что формат праздничных мероприятий власти определят позднее - с учетом эпидемиологической обстановки.

В прошлом году в Москве по случаю Дня города работали более 30 фестивальных праздничных площадок с торговлей и общепитом. Специальную программу предложили столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. Также москвичи наблюдали праздничное световое шоу, а завершились торжества фейерверком.

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