МИД России счел махинацией ситуацию с евроинтеграцией Украины

Это прямая увязка экономики и политики, заявила Мария Захарова

Процесс вокруг предоставления Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в Евросоюз похож на махинацию Запада. Такое мнение в среду, 22 июня, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова заявила в интервью радио Sputnik, что "есть такое прекрасное слово, как "махинация", когда многие решения, которые принимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительного, провокативного характера".

Представитель МИД отметила "зигзаги, которые мы сейчас видим от Запада в отношении Молдавии, Украины, Грузии" и заявила, что "ничего уже не надо доказывать с точки зрения конъюнктурности - это прямая увязка экономики и политики".

Москва всегда выступала против подобного подхода, подчеркнула Захарова. Она напомнила, что неолиберальная система основана на либеральной экономике, на свободе торговли в первую очередь — без политики. Однако подход Запада завел эту систему в тупик.

Первый замглавы комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов ранее заявил, что необходимого для решения по кандидатскому статусу Украины согласия в ЕС нет — как минимум голландцы и датчане против. Статус, скорее всего, не дадут, считает парламентарий.

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