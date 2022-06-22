Власти Литвы посетовали на попытки бизнеса сохранить связи с Россией

Это происходит, несмотря на санкции

Не весь литовский бизнес прекратил торговые отношения с Россией, несмотря на санкции. Об этом рассказал представитель таможенной службы Литвы Роландас Юргайтис.

Как заявил чиновник, товары в Литву из России часто идут по поддельным накладным, чаще всего пытаются ввезти российскую древесину.

По словам Юргайтиса, "создается такое впечатление, что Украине мы сочувствуем, но деньги деньгами, а бизнес бизнесом", сообщает телеканал LNK.

Ранее Литва запретила транзит ряда товаров из российских регионов в Калининградскую область. Запрет затрагивает, в частности, строительные материалы, металлы, цемент.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это беспрецедентное решение, которое "является нарушением всего и вся".

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