День памяти и скорби: 81 год назад началась Великая Отечественная война

По всей стране проходят памятные мероприятия

В России сегодня - День памяти и скорби. Ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война. Важная дата для каждого в нашей стране, когда мы вспоминаем тех, кто защищал Родину и приближал Великую Победу на фронте и в тылу. Памятные акции во всех российских городах и за рубежом.

"Поезд памяти" встречают в Бресте - в городе, который первым принял удары немецко-фашистских захватчиков. В 4 часа 15 минут утра 22 июня гитлеровцы открыли огонь по крепости. А еще через 10 минут 45-пехотная дивизия вермахта начала наступление. Россия и Белоруссия в память об этом запустили культурно-образовательный проект. Пассажиры поезда - школьники двух стран, которые за 15 дней проедут по городам боевой славы.

"Хотелось бы, чтобы будущее поколение знало и помнило историю, потому что это великий подвиг наших дедов, прадедов", - говорит Екатерина Дудко.

Смоленск, Москва, Санкт-Петербург, Псков и другие города... Финишной точкой 3 июля станет Минск. От Вечного огня у мемориального комплекса "Брестская крепость" факел зажигает участник Великой Отечественной белорус Валерий Касатонов.

Накануне частицу брестского пламени доставили в Главный храм Вооруженных сил России. От этого огня зажглись тысячи других во время проведения мемориальной акции "Свеча памяти". К ней присоединились военнослужащие группировки "Отважные", участвующие в спецоперации по защите Донбасса. А военнослужащие Западного военного округа зажгли свечи в виде латинской буквы V, что означат "победа".

В День памяти и скорби цветы и у мемориального комплекса "Саур-Могила". Курган на востоке ДНР в честь разгрома немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны стал и символом сопротивления современному нацизму.

1418 свечей зажглись накануне вечером на Крымской набережной в Москве. Именно столько дней длилась тяжелая война, которая унесла 27 миллионов жизней. "Линия памяти" проходит в столице уже восьмой раз. Место выбрано не случайно - здесь в 1941-м проходили выпускные. Но в четыре утра все изменилось.

"Люди приходят сюда с тем, чтобы потом зажечь свои свечи собственные на тех датах памятных событий, которые связаны с их семьями. Ну, например я всегда зажигаю на дате 14 января, [в этот день в] 1944 году при прорыве блокаде Ленинграда погиб сержант Кибовский", - рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Многолюдно этой ночью было и в Александровском саду. Там с трех часов утра стали собираться участники акции "Вахта памяти".

Анна Иванова: "Мой прадед пропал без вести в 1941 году в самом начале войны. И я, и мои дети всегда чтим память павших в этот день".

Михаил Бондаренко: "Я родом сам из Белоруссии. В нашей деревне, деревне Ястребка моих родных человек 30 погибло на фронтах, не вернувшись".

А на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге выложили световую картину из 50 тысяч горящих свечей. Самые важные для города образы, связанные с памятью о войне.

Во Владивостоке митинг в честь Дня памяти и скорби прошёл на Корабельной набережной. Несмотря на дождь, пришло очень много горожан.

"Только бы не заплакать. Я житель блокадного Ленинграда. И поэтому войну очень хорошо знаю. У меня все умерли: мама, бабушка, дедушка. Это вот вчетвером мы остались в блокадном Ленинграде и все умерли. Папа успел приехать, вывез меня", - говорит жительница блокадного Ленинграда Наталья Каченкова.

"Это скорбь, конечно, прежде всего. Потому что мне на всю жизнь запомнилась сразу деревня, города, когда почтальон идет. Это было самое страшное для всех жителей. Они с нетерпением ждали, какую они весточку получат с фронта. Большинство были похоронки в первые дни войны. Это было для меня самое страшное", - говорит Николай Таныгин.

Одновременно по всей стране в 12 часов 15 минут начнется "Минута молчания". Именно в это время 81 год назад советское правительство объявило по радио о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Екатерина Гоголева, Ольга Скрипникова, Анна Липартия, "ТВ Центр".

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