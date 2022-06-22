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Строители из Москвы начали ремонт соцобъектов Луганска

11:50
  • среда
  • 22 июня 2022

Ранее города стали побратимами

Украинские войска с самого утра ведут массированные обстрелы территорий ЛДНР. Под огнём снова Пантелеймоновка, Стаханов и жилые кварталы Донецка. Российские ВС в ответ наносят высокоточные удары по объектам ВСУ, применяя зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

От зоркого ока радаров зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" не укроется ни вертолет, ни крылатая ракета, ни беспилотники, которые наиболее сложны для захвата.

"Главной задачей комплекса является прикрытие подразделений сухопутных войск как на марше, так и в ходе ведения как оборонительного, так и наступательного боя. Возможности машины позволяют видеть малогабаритные цели, вплоть до отдельно летящих птиц", - заявил Роман, командир батареи ЗРК "Тор-М2".

Считанные секунды, и цель поражена. Результат боевой работы фиксируют средства объективного контроля. Затем обломки беспилотника обнаруживает разведка. Тем временем, ЗРК "Тор" уже перемещается в новую точку. Таких смен позиции за сутки может быть до десяти. Комплекс по сути неуловим для противника и надежно прикрывает небо над российскими войсками и освобожденными районами.

Робототехнический комплекс для проведения инженерной разведки называется "Кобра". Он похож на нее изгибом механической руки. Проводит разведку в здании, прежде чем туда войдет сапер. Оператор видит на экране монитора всю картину через камеры. Улицы и здания населенных пунктов Донбасса и Украины буквально нашпигованы взрывоопасными предметами, которые устанавливали и сбрасывали с воздуха националисты. Особенно сложно разминировать кассетные боеприпасы.

"Кассетные боеприпасы скидываются с определенной высоты. И боеприпас должен сделать определенное количество оборотов. Если он эти обороты не делает, то при падении они не детонируют, а остаются лежать на земле. Мы не знаем, сколько оборотов он сделал", - рассказал Александр, командир подразделения инженерных войск ВС России.

Разминирование также проводят сводные пиротехнические отряды МЧС России. С начала работ уже обезврежено 39 тысяч мин и неразорвавшихся снарядов. Кроме того, спасатели расчищают завалы - готовят территорию к новой застройке и доставляют гуманитарную помощь. Только за последние три дня около двух тысяч тонн привезли в республики Донбасса.

В Луганске к восстановительным работам приступили бригады строителей из Москвы. Города стали побратимами. Первым делом проводится ремонт детских садов, больниц и школ.

"У нас работы самые различные, в основном, сейчас полностью строители работают с новым корпусом, который был открыт в 1984 году. Сделали пути для электропроводки, сейчас делается цоколь вокруг школы. На верхних этажах тоже полностью кабинеты сделаны", - заявил Владимир Гонтарь, директор школы №22 имени Полякова (Луганск).

Эта школа, судя по всему, будет готова намного раньше 1 сентября. Как идут работы, каждый день приходят посмотреть ученики. Они уже давно соскучились по занятиям.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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