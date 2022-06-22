Небензя сравнил отмену России на Западе с расизмом

За рубежом появились наклейки в магазинах и барах, что там не обслуживают русских

Страны ЕС сумели договориться предоставить Украине статуса кандидата. Однако рассчитывать на ускоренную процедуру вступления не стоит. Об этом сообщили в МИД Франции в преддверии европейского саммита. Но поддержка Запада и давление на Россию не остановит спецоперацию, заявил наш постпред при ООН Василий Небензя на очередном заседании Совбеза.

На заседании Совбеза ООН у иностранных дипломатов случился очередной приступ русофобии. Участники должны были обсудить язык ненависти в связи с ситуацией на Украине. Но представители Запада тему, как водится, не раскрыли. Завели старую песню о российской угрозе. Пафосные обвинения и ни одного доказательства. Зато наш постпред привёл вполне конкретные примеры преследования русских в так называемом цивилизованном мире.

"В ваших странах даже появились наклейки на магазинах и барах, что там не обслуживают русских. Чем это отличается от расизма? Поменяйте слово "русский" на black people или "еврей". Почему от подобных ассоциаций вас передёргивает, а с русскими можно так обращаться. А если вы так не считаете, то почему поддерживаете запущенную украинскими политтехнологами кампанию "cancel Russia", бойкотируя в угоду киевскому режиму русских писателей, музыкантов, артистов, спортсменов?" - заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

Вашингтон нашёл ещё один повод демонизировать Москву - заговорил о пленных американских наёмниках. Военным преступникам может грозить высшая мера. Чем не повод для политического пиара. И хотя приговора ещё нет, Белый дом уже публично ужасается.

"Это чудовищно, что Россия вообще допускает такое наказание для двух американских граждан, которые были на Украине. Мы продолжим изучать, что можно с этим сделать", - сказал Джон Кирби, пресс-секретарь Совета по национальной безопасности США.

Правда, в самих Штатах смертная казнь существует и применяется не только для военных, но и гражданских преступников. Что характерно - никаких официальных обращений по поводу пленных Москва не получала. Похоже, для Вашингтона главное - не судьба своих граждан, а повод надавить на Россию. США пригрозили вмешательством НАТО в ситуацию с Калининградом. Литва запретила транзит части грузов в российский регион через свою территорию в нарушение всех международных норм. Москва готовит ответные меры.

"Мы не собираемся спекулировать на русском бряцании оружием или бахвальстве. Наша приверженность пятой статье НАТО - о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима. Мы усилили восточный фланг альянса, особенно те страны, которые находились на передовой российских угроз много лет. Мы ценим экономические меры, которые предприняли наши союзники, включая Литву", - заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США.

Но эти меры Европе вышли боком. Германии грозит кризис, если поставки газа из России прекратятся, заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек. Всё настолько плохо, что ЕС вынужден экстренно разрабатывать план по возврату к углю. Точную характеристику происходящему дал Джо Байден.

"Это отчасти игра в выжидание – что могут выдержать русские и какова будет готовность Европы переносить лишения?" - сказал президент США Джо Байден.

Лишения терпят и сами американцы. Вашингтону нужно увеличить объёмы переработки нефти, но резервов уже не осталось. В попытке снизить цены на бензин Байден заявил, что хочет временно отменить топливный налог. Но это, скорее, символический жест с целью успокоить население. Шансов пройти Конгресс у законопроекта мало.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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