Жертвами землетрясения в Афганистане стали 280 человек

Более 600 человек пострадали

В Афганистане в результате мощного землетрясения погибли свыше 280 человек. Более 600 человек пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Геологическая служба США заявляет о двух подземных толчках магнитудой около шести. Наибольший ущерб стихия нанесла провинции Пактика, расположенной на границе с Пакистаном. Разрушены дороги и жилые дома. Под обломками всё ещё могут находиться люди. Сейчас в зоне бедствия идут поисково-спасательные работы.

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