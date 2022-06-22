Над Черным морем ожидаются смерчи

Жителей Краснодарского края предупредили об опасной погоде

Мощные ливни, град и ураганный ветер обрушились сразу на несколько регионов Сибири и Центральной России. Последствия непогоды устраняют в Иркутской, Курской и Брянской областях. Повреждены десятки домов, повалены деревья, нарушено энергоснабжение.

Погарский район Брянщины - в эпицентре шторма. Этой ночью на юге области прошёл сильный ливень с градом. Всего за полчаса стихия успела поломать десятки деревьев. Повреждены 35 жилых домов и 6 автомобилей.

Градом накрыло и несколько сёл в Иркутской области. Это последствия температурных качелей: 30-градусный зной накануне резко сменился осенней прохладой.

А в 4 тысячах километров на Запад совершенно не свойственное для России явление - торнадо. Необычными видео делятся в социальных сетях жители Оренбуржья. На границе с Казахстаном мощный ураган снёс крыши домов, повалил заборы и мачты освещения, вырвал с корнем деревья.

В ближайшие 3 дня синоптики ожидают непогоду во многих регионах. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии и Ингушетии, в Ставрополье, на Кубани и в Крыму.

"Неустойчивая, очень неблагоприятная и опасная погода - на черноморском побережье Краснодарского края в районе Сочи. Там действует шторм-предупреждение до 24 июня. Дожди, местами - сильные ливни, грозы, усиление ветра, даже образование смерчей над морем в районе Магри - Весёлое без выхода на побережье", - рассказала Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра.

В горах, предупреждают спасатели, из-за ливней могут выйти из берегов реки.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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