"Артек" возобновил прием детей из-за рубежа

Впервые после двухлетнего перерыва

Более трех тысяч человек со всех российских регионов и не только. В международном детском центре "Артек" стартовала новая смена. Впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии там принимают ребят из Армении и Казахстана. Участниками также стали около 200 детей из ДНР.

Новая смена называется "Культурный код "Артека" и посвящена творчеству и искусству. Подростки займутся изобразительным искусством, вокалом, окунутся в увлекательный мир кино. И вместе с известными мастерами отрасли создадут свои первые фильмы.

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