ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Артек" возобновил прием детей из-за рубежа

12:00
  • среда
  • 22 июня 2022

Впервые после двухлетнего перерыва

Более трех тысяч человек со всех российских регионов и не только. В международном детском центре "Артек" стартовала новая смена. Впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии там принимают ребят из Армении и Казахстана. Участниками также стали около 200 детей из ДНР.

Новая смена называется "Культурный код "Артека" и посвящена творчеству и искусству. Подростки займутся изобразительным искусством, вокалом, окунутся в увлекательный мир кино. И вместе с известными мастерами отрасли создадут свои первые фильмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Международный детский центр "Артек"
Международный детский центр "Артек"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.