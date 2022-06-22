В Дагестане четверо школьников спасли упавших в горную реку девушек

Ребят наградили

В Дагестане наградили школьников, которые спасли двух утопающих девочек. Они упали в горную реку с размытого ливнями берега. На счету была каждая минута. И подростки, не раздумывая, бросились в воду.

Это сейчас, когда они подходят к реке, она кажется спокойной, неглубокой и совершенно безобидной. Но небольшая горная речка Акташ едва не унесла жизни школьниц Медины и Саният. Они вспоминают, что накануне несколько дней лили дожди, а когда, наконец, выглянуло солнце, отправились гулять. Подружки шли по берегу, разговаривали. И вдруг почувствовали, как земля в буквальном смысле уходит из-под ног. Полноводная после ливней река размыла этот участок и он просто обвалился. Девочки оказались в воде. И что страшнее всего, быстрым течением их уносило вниз.

Выбраться самостоятельно не хватало сил. Стали звать на помощь. И повезло - на другом берегу крики услышала компания десятиклассников. Реакция была мгновенная - сразу четверо прыгнули в воду.

- Страха не было, что вас же тоже могла река унести?

- В тот момент не было.

- Не думали. На уме только две девочки были...

- В один момент, когда они попали в глубину, думали, всё уже, и потом увидели и в воду прыгнули.

Медину бурный поток унёс уже далеко от берега. Иса Идрисов и Асхаб Адаев с большим трудом доплыли и вытащили её из воды.

"Меня в руки взяли - один мальчик, но я его уже не помню, не видела его лицо", - говорит Медина Исмаилова.

А вот одиннадцатилетняя Саният еще отчаянно сопротивлялась стихии. Ей удалось зацепиться за корни старых деревьев. А тут уже на помощь пришли Сайхан Задаев и Тайби Сайдарбаев.

"Я хочу сказать им большое спасибо за то, что вытащили меня и подругу", - говорит Саният Амирова.

Родственники Медины и Саният, конечно, обо всем узнали. И отважная четвёрка в селе Могилевское теперь - настоящие герои.

Медина и Саният теперь хорошо знают: горные реки непредсказуемы и в любое время года рядом с ними надо быть максимально осторожными. А еще девочки считают, что благодаря такому чудесному спасению у них появился второй день рождения.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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