Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Артема Ковынева

За прошедшие сутки удалось собрать более трех миллионов рублей

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 14-летнего Артёма Ковынёва. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более трёх миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё столько же. У мальчика - рак, острый билинейный лейкоз. Ситуация осложняется тем, что сейчас Артем фактически не может ходить. На фоне болезни у него случилось кровоизлияние в позвоночнике, отказали ноги. Сейчас он проходит лечение в онкоцентре имени Блохина в Москве. Но чтобы справиться с осложнениями и поставить мальчика на ноги, необходимы препараты стоимостью больше шести миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Артёму все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артема Ковынева, программа 1430

Видео: смотрите репортаж ТВЦ о сборе средств на лечение Артема

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