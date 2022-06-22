Во Франции заявили, что Украина не вступит в ЕС по ускоренной процедуре

Это начало долгого переговорного процесса

Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил в интервью радиостанции Europe 1, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз не будет.

"Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями", - уточнил политик.

По его словам, Украине предстоит жесткая борьба с коррупцией, а также работа по установке верховенства закона и плюрализма СМИ.

"Украина не станет членом ЕС уже завтра утром", - резюмировал дипломат.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Президент России Владимир Путин в минувшую пятницу в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что Москва не возражает против вступления Украины в ЕС.

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