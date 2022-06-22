New York Times: санкции Запада против России провалились

Сегодня Россия зарабатывает даже больше, чем четыре месяца назад

Авторитетная американская газета The New York Times выпустила статью с оценкой санкционной политики Запада в отношении России. По мнению экспертов, ограничения не принесли ожидаемых результатов.

"Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого", - сказано в материале.

Там также отмечается, что сегодня китайский импорт увеличился на 28%, Россия при этом зарабатывает даже больше, чем четыре месяца назад, а курс рубля к доллару резко вырос.

На сегодняшний день Россия близка к своему допандемийному уровню, констатируют эксперты.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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