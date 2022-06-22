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Global Times: НАТО пытается создать новый блок против России в Азии

11:03
  • среда
  • 22 июня 2022

Альянс пытается упрочить свои позиции

Североатлантический альянс пытается распространить свое влияние на всей территории от Атлантического океана до Азиатско-Тихоокеанского региона, с этой целью НАТО прилагает все усилия для создания новой "банды" в регионе. Такое мнение высказал в статье для Global Times Ван Гуантао.
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Эксперт пишет, что НАТО сталкивается со многими внутренними противоречиями и кризисами — это рудимент холодной войны, основной целью которого является создание военной конфронтации.

Чтобы гарантировать себе жизнеспособность, альянс раздувает угрозу со стороны России и Китая и одновременно пытается упрочить собственные позиции в Азии.

Однако военный блок не сможет реализовать свои планы из-за внутренних противоречий между странами-членами, полагает Гуантао.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию в альянсе больше не будут считать партнером, а на очередном саммите внесут в список угроз безопасности. В новой стратегической концепции НАТО, определяющей долгосрочную стратегию объединения, будет упомянут и Китай.

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