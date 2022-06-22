С коронавирусом в России госпитализированы еще 1282 человека

Выявлено 3058 заболевших
За сутки в России госпитализированы 1282 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего за сутки зафиксировано 3058 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 256 человек, из них госпитализирован 131 пациент.
Выздоровели за сутки 3767 человек. Скончались 66 заболевших.
Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18406485 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380643 летальных исхода и 17832604 выздоровевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"