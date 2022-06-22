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С коронавирусом в России госпитализированы еще 1282 человека

11:05
  • среда
  • 22 июня 2022

Выявлено 3058 заболевших

За сутки в России госпитализированы 1282 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3058 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 256 человек, из них госпитализирован 131 пациент.

Выздоровели за сутки 3767 человек. Скончались 66 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18406485 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380643 летальных исхода и 17832604 выздоровевших.

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