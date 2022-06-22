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Великобритания отказала России в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

11:00
  • среда
  • 22 июня 2022

Спикер Совета Федерации назвала эти действия беспределом

Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом в среду, 22 июня, рассказал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Сенатор подчеркнул, что Москва своевременно запросила руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи российским парламентариям въездных виз в Великобританию для участия в этом важнейшем межпарламентском мероприятии.

Однако был "получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании — дословно — не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они ни посещали страну", завил Джабаров, сообщает "Интерфакс".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала это событие беспределом и призвала запретить проводить ПА ОБСЕ в государствах, препятствующих посещению мероприятий всеми желающими.

Это не первый случай, когда визовые проблемы становятся препятствием для участия российских дипломатов в работе международных организаций. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Григорий Машков с опозданием выступил на заседании комитета Совбеза ООН, поскольку виза была предоставлена с определенной задержкой.

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