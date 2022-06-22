С учетом этого спецоперация России должна быть доведена до конца

Очаг неонацизма на Украине представляет огромную угрозу для России, Европы и всего мира. Об этом в среду, 22 июня, рассказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин подчеркнул, что новый очаг неонацизма на Украине был создан во многом злонамеренными действиями западных тоталитарно-либеральных режимов.

С учетом этого специальная военная операция России по защите республик Донбасса, имеющая целью денацификацию Украины, должна быть доведена до конца, цитирует главу Службы внешней разведки ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма, а некоторые партнеры с так называемого коллективного Запада на это "закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность".

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